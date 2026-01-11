Schroder suspendiran nakon što je pokušao udariti Dončića, Slovenac ga prije toga nazvao k*ujom

Podijeli :

AP Photo/Sara Nevis via Guliver

Košarkaš Sacramento Kingsa Dennis Schroder suspendiran je na tri utakmice bez plaće zbog sukoba i pokušaja udaranja igrača nakon utakmice, objavila je NBA liga u subotu navečer.

Prema izvješću NBA lige, Schroder je prigovorio Dončiću da ga ne može nazivati “kujom” na terenu i zatim se ponašati kao da je sve u redu izvan njega, nakon čega ga je pokušao udariti nakon utakmice u hodniku.

VIDEO / Dončić i LeBron vratili Lakerse na pobjedničke staze

Incident se dogodio otprilike 40 minuta nakon što su Lakersi pobijedili Kingse 125-101 u utakmici 28. prosinca.

Njemačkom reprezentativcu Schroderu (32) Sacramento je 10. klub u 13 godina igranja u NBA ligi.

