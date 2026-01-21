LeBron o Jokiću: ‘Jedan od najvećih ikada’

Podijeli :

AP Photo/Mark J. Terrill via Guliver

Los Angeles Lakersi pobijedili su Denver Nuggetse, a ishod utakmice ligaškog dijela NBA sezone u Ball Areni u Coloradu bio je 107:115 (37:28, 34:29, 17:29, 19:29).

Nikola Jokić ne igra već gotovo cijeli mjesec zbog ozljede koljena, iako se povratak 211 centimetara visokog srpskog centra očekuje uskoro, a Luka Dončić ga je prestigao na vječnoj ljestvici po broju triple-doublea s 30 ili više poena.

Preokretu i pobjedi značajno je pridonio i LeBron James, koji je utakmicu završio s 19 poena, devet skokova i osam asistencija, a iskoristio je trenutak tijekom challengea kako bi prišao Jokiću i srdačno se pozdravio sa Srbinom.

Proslavljeni 41-godišnjak jednom je riječju započeo odgovor na pitanje o Jokiću, koji je utakmicu pratio s klupe u ulozi moralne podrške suigračima.

“Poštovanje.“

Potom je bio nešto opširniji.

“Poštujem velikane igre – današnje velikane, kao i velikane iz prošlosti, ali i velikane koji tek dolaze. Jokić je jedan od najvećih koji su ikada igrali ovu igru. Prići mu i iskazati poštovanje… barem je to lako.“

Antologijsko je bilo finale u kojem su Srbija i SAD odmjerili snage u polufinalu Olimpijskih igara u Parizu. Tijek i ishod svi znamo, a ovako je o toj utakmici govorio prvi izbor drafta slavne klase 2003.

“To je jedna od najvećih utakmica u kojima sam ikada igrao! Svrstavam je u sam vrh. Igrao sam NBA finala, druge Olimpijske igre, velike utakmice još od srednje škole, ali ovo… Ovaj trenutak nikada neću zaboraviti“, naglasio je LeBron.

Omjer Denvera bez Jokića iznosi 7-4, a njegov povratak na parket prognozira se krajem siječnja ili početkom veljače. Nuggetsi se nalaze na trećem mjestu Zapadne konferencije s 29 pobjeda i 15 poraza.

