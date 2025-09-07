Carmelo Anthony i Dwight Howard primljeni u košarkašku Kuću slavnih

Podijeli :

(AP Photo/Jessica Hill) via Guliver

Velika košarkaška zvijezda Carmelo Anthony (41), koji je odigrao 19 sezona u NBA ligi, primljen je u subotu u Kuću slavnih u Springfieldu (Massachusetts). On je tu čast zaslužio na temelju osobnih postignuća, te kao član američke reprezentacije koja je osvojila zlato na OI u Pekingu 2008. godine.

Zlato iz Pekinga Amerikanci posebno pamte, jer su četiri godine ranije u Ateni bili tek brončani. Anthony ima još dvije zlatne medalje s olimpijskih igara, 2012. u Londonu i 2016. u Rio de Janeiru.

Rođeni Njujorčanin, koji je igrao na poziciji krila, karijeru u NBA ligi počeo je 2003. godine. Prvo je osam sezona igrao za Denver Nuggetse, a potom od 2011. do 2017. za New York Knickse. Igrao je još i za Oklahoma City Thunder, Houston Rocketse, Portland Trail-Blazerse, a NBA karijeru je završio u LA Lakersima 2022. godine. Deset puta je biran u All-Star momčad, ali nikad nije osvojio naslov NBA prvaka. Uzimajući u obzir cijelu NBA karijeru imao je prosjek od 22,5 koša i 6,2 skoka po utakmici.

U košarkašku Kuću slavnih u Springfieldu primljen je u subotu i centar Dwight Howard (39), koji je također bio član američke reprezentacije koja je osvojila zlato na OI 2008. godine. Iako nije imao tako blistavu karijeru kao Carmelo Anthony, može se pohvaliti NBA prstenom kojeg je osvojio s LA Lakersima u sezoni 2019/20. NBA karijeru počeo je 2004. u Orlando Magicu. Promijenio je sedam klubova, a najviše se zadrža u Orlandu i LA Lakersima. Mnogi ga pamte i kao najgoreg izvođača slobodnih bacanja u povijesti NBA lige (jedva iznad 50 posto). Kumulativni prosjek u NBA ligi mu je 15,7 koševa i 11,8 skokova po susretu.