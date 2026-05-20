F4 Eurolige samo na SK! Hezonja: Najvažniji košarkaški turnir na svijetu

xAlbaxPachecox xAgenciaxLOFx via Guliver

Košarkaš Real Madrida Mario Hezonja izjavio je uoči Final Foura Eurolige kako se nada da će još mnogo godina nositi upravo dres te momčadi.

Završni turnir Eurolige na rasporedu je od petka do nedjelje u Ateni, uz prijenos na Sport Klubu. Utakmice će se igrati u OAKA Areni – domu košarkaša Panathinaikosa.

U petak su na rasporedu polufinala – od 17 sati sastaju se Olympiacos i Fenerbahče, a od 20 sati Valencia i Real Madrid.

Hezonja je i ove sezone među najboljim igračima Reala. Samo je krilni centar Trey Lyles nešto efikasniji od njega (13,1 poen po utakmici u odnosu na 12,9), ali je hrvatsko krilo najčešće primarna opcija Sergija Scariola u neizvjesnim završnicama.

“Mislim da je to najvažniji košarkaški turnir na svijetu. Sastoji se od dviju utakmica i predstavlja najvažniji i najzahtjevniji trenutak, kako individualno, tako i momčadski. Mislim da je momčad u dobroj formi, spremna i utrenirana da dosegne visoku razinu protiv Valencije“, rekao je Hezonja za klupsku televiziju Reala.

Prvak Španjolske regularni je dio sezone završio na trećoj poziciji, a potom je u četvrtfinalnoj seriji rezultatom 3-1 eliminirao Hapoel iz Tel Aviva.

“Moramo otići tamo pobijediti, ali treba zaboraviti na pritisak, jer pritisak nikada ne donosi ništa dobro“, rekao je reprezentativac Hrvatske i dodao:

“Moramo igrati sa strašću, biti potpuno fokusirani i znati kako se nositi sa svime što okružuje ovaj turnir, jer, iako je to predivno iskustvo, postoji i mnogo distrakcija. Moramo biti pametni u pripremi i u načinu na koji ćemo sve to tamo doživjeti.“

Real je u prethodna četiri susreta svladao Valenciju, ali će sada biti bez ozlijeđenih centara Waltera Tavaresa i Alexa Lena.

“Čast je toliko dugo nositi ovaj dres i nadam se da ću ga nositi još mnogo godina. Svi moraju preuzeti odgovornost. Zaista je šteta što su se obojica ozlijedila na istoj poziciji, imamo veliko poštovanje prema njima.“

Momčad koju kao trener vodi Pedro Martinez svog se prvog Final Foura domogla spektakularnim preokretom u četvrtfinalnoj seriji s Panathinaikosom.

“Valencia tijekom cijele godine igra na visokoj razini. Imaju sastav koji im omogućuje igru s mnogo izmjena i rotacija. Njihova razina igre u napadu je vrlo visoka“, rekao je Hezonja i dodao:

“Za mene to nije iznenađenje, ali za mnoge ljude, možda u medijima ili među navijačima, jest. Kada poznajete te igrače i Pedra, koji je sjajan trener – već je radio sjajan posao u Manresi – onda ste spremni na razinu koju njihova momčad može dosegnuti.“

Valencia je početkom sezone osvojila španjolski Superkup pobijedivši upravo Real u finalu, nakon što je prethodne sezone izgubila u finalu ACB lige upravo od Madriđana.

“Pobijedili su nas i u Superkupu, tako da sada moramo podignuti razinu igre. Bit će ih teško pobijediti.“

