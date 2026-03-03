Legendarni Scottie Pippen organizira dražbu: Prodaje i dres iz finala 1997.

Podijeli :

AP Photo/Nikki Boertman via Guliver

Uspomene američke košarkaške zvijezde Scottie Pippen, koje će Sotheby's prodati na dražbi, već su dostupne kupcima za razgledavanje u New Yorku, izvjestila je francuska novinska agencija AFP.

“Scottie je tijekom života prikupio nevjerojatnu zbirku jer je imao dovoljno razboritosti sačuvati sve što je bilo važno u njegovoj karijeri“, rekao je za AFP predstavnik aukcijske kuće Brahm Wachter.

Uspomene, od kojih su mnoge povezane s Chicago Bullsima, a druge primjerice s reprezentativnim Dream Teamom 1992., izložene su na prikazu polovice košarkaškog igrališta. Među približno pedeset predmeta koji će biti na dražbi do 10. ožujka nalaze se pehari, dresovi, tenisice i lopte, ali i – vlastoručno potpisane kutije pahuljica s motivom Bullsa.

“Osjećam da je pravo vrijeme da te predmete podijelim s javnošću i omogućim drugima da nose njihove priče“, naveo je u izjavi 60-godišnji Scottie Pippen.

On se smatra jednim od najboljih krilnih košarkaša u povijesti NBA. Uz slavnog Michaela Jordana s Chicagom je između 1991. i 1998. osvojio čak šest naslova, a 1992. i 1996. sa SAD-om i zlatne olimpijske medalje.

U Sotheby’s da se vrijednost dresa iz finala 1997. procjenjuje na između 300 i 500 tisuća dolara. Riječ je o znamenitoj utakmici na kojoj je Jordan igrao unatoč simptomima gripe. Cijela bi dražba ukupno mogla donijeti više od 6 milijuna dolara.

