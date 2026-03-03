VIDEO / Jokić i Denver slavili u Salt Lake Cityju, Celticsi ‘pokvarili’ povratak Giannisa

Podijeli :

Denver Nuggetsi slavili su 128:125 na gostovanju kod Utah Jazza.

Jamal Murray je bio junak Nuggetsa s 45 koševa i osam asistencija, a Nikola Jokić drugo ime pobjedničke momčadi. Jokić je ubacio 22 poena, upisao 12 skokova i pet asistencija. No, sve tri brojke u ovim statističkim kategorijama ispod su njegova ovosezonskog prosjeka od 28.8 poena, 12.6 uhvaćenih lopti i 10.5 asistencija po utakmici.

Keyonte George s 36 koševa bio je prvo ime poražene momčadi. Filipowski je dodao 19, uz osam skokova i šest asistencija.

Vratio se Giannis Antetokounmo, koji je u 25 minuta na parketu ubacio 19 poena, uz 11 skokova za Milwaukee (26-34), no to je zasjenila uvjerljiva pobjeda Bostona (108:81), koji je igrao bez Jaylena Browna.

Sedmoricu dvoznamenkastih Celticsa predvodio je Peyton Pritchard s 25 poena i devet asistencija, Hugo Gonzalez imao je 18 poena i 16 skokova, dok je Boston (41-20) došao do sedme pobjede u posljednjih osam utakmica.

Novi poraz, peti iz posljednjih sedam utakmica, doživio je Golden State (31:29) bez Stepha Curryja. U San Franciscu su sa 114:101 do pobjede došli LA Clippersi (28-31).

Kawhi Leonard ubacio je 23 poena, uz osam skokova za Clipperse, Kris Dunn je dodao 16 poena, te po sedam skokova i asistencija, dok je prvo ime Warriorsa bio Brandin Podziemski s 22 poena i sedam skokova.

Houston Rocketsi očekivano su kao gosti svladali Washington Wizardse sa 123:118. Konačni rezultat ne odaje stvarno stanje stvari na terenu jer su Rocketsi u više navrata imali i preko 20 razlike, a domaći su u zadnjoj minuti zabili zadnjih osam poena na dvoboju za smanjenje poraza. Alperen Sengun je sa 32 koša i 13 skokova bio prvo ime Houstona kod kojeg je Kevin Durant ubacio 30, dok je Bilal Coulibaly sa 23 poena bio prvo ime domaćih.

Houston je sa 38-22 treći na Zapadu, dok je Washington sa 16-44 13. na Istoku.

NBA rezultati:

Washington – Houston 118:123

Milwaukee – Boston 81:108

Utah – Denver 125:128

Golden State – LA Clippers 101:114

