Košarkaši Splita uvjerljivi protiv Alkara u reprizi finala Kupa

U srijedu su četvrtfinale Kupa Krešimir Ćosić izborili košarkaši Splita, Omiša i Đakova koji su pobijedili Alkar, Samobor i Goricu.

U osmini finala su međusobno igrali Split i Alkar , klubovi koji su prije godinu dana igrali finale. Tada su slavili Splićani kao i ove srijede, bilo je uvjerljivih 83-56 (23-4, 23-18, 18-12, 19-22).

Utakmica je bila gotovo pa zaključena nakon uvodnih deset minuta jer su Splićani prvu četvrtinu dobili s čak 23-4. U ostatku utakmice Split je obavio formalnost i prošao dalje. Vito Kučić je za Split ubacio 24 poena uz tri skoka, dok je Jacob Stephens dodao 15 poena uz sedam skokova. Najbolji je kod Alkara bio Mirko Jukić s 14 koševa i tri skoka.

Iznenađenje je pobjeda Omiša 89-78 (21-18, 26-20, 17-20, 25-20) protiv prvoligaša Samobora. Omišane je do pobjede vodio Roko Gizdavčić s 27 poena, sedam asistencija i sedam skokova. Josip Sobin je postigao 15 poena, a tome je dodao i 15 skokova.

Đakovo je sjajno odradilo posljednju četvrtinu i slavilo kod Gorice 83-76 (22-20, 10-17, 17-21, 34-18). Prvo ime kod Đakova bio je Martin Vedriš s 28 poena i osam skokova.

Košarkaši Zadra prvi su izborili četvrtfinale i to tek nakon domaće pobjede 100-93 u produžetku protiv Dubrave.

Ostali parovi osmine finala su DepoLink Škrljevo – Dubrovnik (17. prosinca), Cibona – Zabok (18. prosinca), Kvarner – Dinamo-Zagreb (23. prosinca) i Cedevita Junior – Šibenka (30. prosinca).