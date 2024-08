Dragić za SK o Dončiću: Ja nisam mogao spavati, a on gleda crtiće i spava cijelu noć

Podijeli :

Legendarni slovenski bek Goran Dragić u subotu će se u velikom košarkaškom spektaklu oprostiti od igračke karijere, a u ljubljanske Stožice stiže veliki broj istinskih superzvijezda ovog sporta.

NBA veteran je tom prilikom pričao o prijateljstvima koja je stekao tijekom karijere, ali i o periodu kada je bio mentor Luki Dončiću.

Dragić i Dončić bili su cimeri na Europskom prvenstvu 2017. na kojem je Slovenija osvojila zlatnu medalju – najveći uspjeh u povijesti te reprezentacije. Luka Dončić tada je imao samo 18 godina.

“Nije se promijenio do danas. Nikada ne osjeća pritisak. To je nešto nevjerojatno. Bila je čast biti s njim u sobi prije finala. Nisam mogao spavati i bio sam sav znojan. Okrenem se lijevo, a on gleda crtiće i spava cijelu noć. Takav je rođen, mislim. Riječ je o talentu kakav nije viđen u svijetu košarke. Tako i Nikola Jokić. S Nikolom sam puno puta razgovarao. To su obični momci koji igraju košarku. Volio bih da sva naša djeca to imaju – da ne osjećaju pritisak već da se igraju, vole i imaju osmijeh na licu.”

Dončić i Jokić samo su neki od prijatelja koje je Dragić stekao tijekom duge i uspješne karijere.

“U karijeri sam upoznao mnogo ljudi, a svi ti igrači su moji prijatelji. Kako sam se ja ponašao prema njima, tako su i oni prema meni. To mi puno znači u životu. Svi smo znali da će igranju košarke doći kraj, ali imati prijatelje kao što su Steve Nash iz Kanade, Leandro Barbosa iz Brazila, Luis Scola iz Argentine, Bogdanović i Jokić iz Srbije… Puno mi više znači to što imam prijatelja sa svih strana nego uspjeha”, rekao je Goran Dragić najavljujući spektakl.

Brojne svjetske košarkaške superzvijezde potvrdile su svoje prisustvo u glavnom gradu Slovenije, među kojima su Nikola Jokić, Bogdan Bogdanović, Luka Dončić, Dirk Nowitzki, Steve Nash, Nikola Vučević, Giannis Antetokounmpo, Dejan Bodiroga, Boban Marjanović i mnogi drugi…

