Dončićev otac žestoko prozvao reprezentativca Slovenije: ‘Što će mu putovnica?’

Dončić je javno kritizirao dvojicu igrača Milana, Vlatka Čančara i Josha Neba, koji su otkazali dolazak reprezentaciji zbog zabrane svog euroligaškog kluba. Posebno se osvrnuo na status naturaliziranog centra Neba i njegov odnos prema slovenskom dresu:

“Nebo mi nikada nije rekao da neće igrati, čak ni nakon posljednje ozljede. Klub je poziv dobio 3. srpnja, a dva tjedna kasnije stiglo je priopćenje da mu se ne preporučuje nastup. Poštujem stajalište trenera Ettorea Messine da je zdravlje igrača prioritet, ali i mi imamo mišljenja naših stručnjaka. Znamo o čemu govorimo”, rekao je Dončić za Sport Klub, a zatim dodao:

“Josh Nebo je dobio državljanstvo da igra za Sloveniju. Ako to ne želi, ne vidim razlog da nastavljamo suradnju. O tome ćemo razgovarati i s Vladom Slovenije. Što će mu putovnica ako ne želi igrati?”

Podsjetimo, Josh Nebo je prošlog ljeta nastupio za Sloveniju na kvalifikacijskom turniru za Olimpijske igre, gdje je u prosjeku bilježio 16 poena i gotovo deset skokova po utakmici.

Što se tiče Čančara, Saša Dončić priznaje da je posebno iznenađen:

“Vlatko nikada nije imao problem igrati za reprezentaciju. Njegova odluka postala je upitna tek nakon što je potpisao za Milano, što je teško razumjeti.”