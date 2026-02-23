Šarić: Hrvatska reprezentacija je nešto najviše za sve nas

Podijeli :

xGonzalesxPhoto TobiasxJorgensenx via Guliver

"Uvijek je dobro biti dijelom reprezentacije, bilo u dobrim ili lošim trenucima, hrvatska reprezentacija je nešto najviše za sve nas", kazao je Dario Šarić u Opatiji na pripremama hrvatske košarkaške reprezentacije za dvoboje s Njemačkom.

Šarić (32) od 9. veljače nema klub nakon što je u kratkom razdoblju razmijenio nekoliko NBA momčadi, od Sacramento Kingsa preko Chicago Bullsa do Detroit Pistonsa koji su ga otpustili.

“Što se tiče utakmice koja nas očekuje, ipak se radi o europskim prvacima, bez obzira na izostanke njihovih NBA igrača, ali sigurno imaju igrača koji se žele nametnuti kako bi bili dio te reprezentacije koja je u uvijek borbama za medalju na velikim natjecanjima. Sigurno neće biti lako, nadam se da ćemo se dobro pripremiti, da ćemo na terenu osjetiti jedan drugoga i da ćemo odigrati jednu pravu utakmicu, pogotovo tu prvu protiv Njemačke pred našom publikom. Čestitke igračima i stožeru na pobjedi protiv Izraela koja je bila vrlo bitna, a ovo sad je možda najveći test otkad je Tomica izbornik i nadam se da ćemo se prezentirati u dobrom svjetlu”, kazao je Šarić za web-stranicu HKS-a.

Hrvatska će u petak, 27. veljače u Zagrebu od 20 sati ugostiti aktualnog svjetskog prvaka Njemačku, dok će iste reprezentacije dva dana kasnije još jednom odmjeriti snage u Bonnu u susretima 3. i 4. kola skupine E. U srpnju slijede utakmice u gostima protiv Cipra i doma s Izraelom.

“Mijatović je ukratko prošao taj cijeli proces otkad je izbornik, naglasio je i zadnji ciklus i pohvalio momke kako su igrali protiv Izraela. Čestitao je svima na dobrim sezonama do sada, a ja sam se svima zahvalio što su ovdje, što su darovali svoje vrijeme i podnijeli neku žrtvu, pogotovo prema klubovima, računajući na FIBA-in raspored.”

Šarić je od nedavno napustio NBA ligu u kojoj je proveo čak 10 godina.

“Nekad se nađeš u situaciji, kao ja kad se u mojoj prvoj godini igranja ozlijedio Ben Simmons pa sam dobio priliku, a kasnije tu priliku da budem u nekoj startnoj ekipi nisam dobio. Ovo je možda neka misao za kasnije, kada budem pri kraju karijere. Teško mi je sada pametovati, mogla se situacija odviti bolje, mogla je i lošije. Ja sam zadovoljan i vesele me druge stvari koje dolaze u budućnosti, nadam se da mogu još koju godinu igrati na dobrom nivou i na to sam maksimalno fokusiran.”

Izbornik Mijatović se osvrnuo na početak priprema i rasprodan Draženov dom:

“Divno je ponovno biti okružen našim reprezentativcima koji zaista nose pozitivnu energiju oko sebe, a publika prepoznala njihov rad, volju i entuzijazam. Generalno Hrvatska pokazuje da voli reprezentaciju, ako se sjetimo i naših utakmica u Opatiji ljetos i utakmice u Osijeku u prvom ciklusu. U Zagrebu očekujemo sjajnu atmosferu, kao i da će nam publika postati dodatna krila u ovako važnoj utakmici. Naši nam igrači daju vjeru da se možemo nadati lijepim stvarima. Kao što sam već i ranije naglašavao, vjerujem da možemo igrati sa svima.

Sada nas čeka utakmica protiv aktualnog europskog i svjetskog prvaka, no to nam služi kao dodatna motivacija i obveza, dodatna mobilizacija. Idemo se boriti kako bi učinili ponosnom našu cjelokupnu sportsku javnost.Prije utakmice s Ciprom sam imao razgovor s kolegom u stožeru i rekao sam da je moj skromni pogled na košarku da nikad ne treba podcijeniti, ali ni precijeniti protivnika. Mi smo u procesu skupljanja bodova, a bodovi ne govore koga ste pobijedili. Apsolutno se fokusiramo na iduću utakmicu i ne gledamo unazad, iako naravno, drago nam je da smo do sada upisali pobjede. Samo takav nam pristup može donijeti sigurnost, kako protiv Cipra i Izraela, tako i sada s Njemačkom”, kazao je izbornik, koji se osvrnuo na povratak Darija Šarića.

“Dario Šarić bi donio puno svakoj ekipi u Europi i svijetu, igrački, košarkaški i ljudski. Dat će dodatnu dimenziju našoj igri i napadački i obrambeno, ali idemo korak po korak. Jako smo zadovoljni i sretni što smo u situaciji da imamo Darija s nama, ali ne vidim ni jednog trenera na svijetu koji ne bi bio zadovoljan s tom situacijom.”

Mijatović je napomenuo kako još nije odustao niti od nastupa Marija Hezonje:

“Hezonja je igrač koji želi igrati svaku utakmicu za reprezentaciju koju može, kada dozvoli kalendar, a šansa uvijek postoji da bude s nama i zaigra na svim utakmicama. Večeras ćemo odraditi prvi trening, pa drugi, pa treći, pa ćemo vidjeti za dalje.”

Hrvatska je kvalifikacije započela sa stopostotnim učinkom pobjedama protiv Cipra i Izraela. Prve tri reprezentacije iz skupine izborit će nastup u sljedećem krugu kvalifikacija u kojem će formirati novu skupinu s prve tri momčadi iz skupine F u kojoj su Poljska, Nizozemska, Latvija i Austrija, a sve će momčadi prenijeti rezultate iz ove faze natjecanja.