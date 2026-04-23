Hezonjin Real će izraelski Hapoel ipak dočekati s navijačima

xMiguelxGarciax xAgenciaxLOFx via Guliver Image

Od 29. travnja će Real Madrid Marija Hezonje započeti svoj četvrtfinalni ogled Eurolige protiv izraelskog Hapoela iz Tel-Aviva. Iako se zbog odnosa Španjolaca prema Izraelu utakmica trebala igrati pred praznim tribinama, iz Reala su objavili priopćenje koje donosi dobre vijesti za njihove navijače.

“Real Madrid C.F. objavljuje da će se utakmice Eurolige u srijedu, 29. travnja, i petak, 1. svibnja, između Real Madrida i Hapoela Tel Aviva igrati uz prisutnost publike, ali uz ograničen kapacitet.

Nakon sastanka Državne komisije protiv nasilja, rasizma, ksenofobije i netolerancije u sportu, utakmica je proglašena događajem srednjeg rizika. Real Madrid prihvaća preporuku Nacionalne policije iznesenu na jutrošnjem sastanku u Delegaciji Vlade Španjolske u Madridu te će ograničiti broj gledatelja.

Na obje utakmice moći će prisustvovati samo vlasnici sezonskih ulaznica za košarkašku momčad i korisnici VIP prostora.

Real Madrid će dodatno pojačati aktivnosti u svim segmentima i poduzeti odgovarajuće mjere kako bi vlasnicima sezonskih ulaznica omogućio da utakmice prate u uobičajenim uvjetima.

Svi vlasnici sezonskih ulaznica koji dolaze na ove utakmice moraju predočiti važeći osobni dokument ili putovnicu, a ako nisu nositelji ulaznice, moraju imati i potpisanu autorizaciju vlasnika ulaznice.”

Prva utakmica igra se u Madridu 29. travnja, drugi susret na rasporedu je prvog svibnja također u Madridu, a Hapoel će svoj prvi “domaći” susret imati u bugarskoj Sofiji petog svibnja.