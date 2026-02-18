Hezonja dobio vrijedno priznanje španjolskog časopisa

Podijeli :

CordonxPress via Guliver Image

Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja primio je u Madridu nagradu časopisa "Gigantes del Basket“ za doprinos u lanjskom osvajanju španjolskog prvenstva s Real Madridom.

“Gigantes del Basket“ (Košarkaški divovi) je 38. put dodijelio svoje nagrade najistaknutijim igračima i momčadima u Španjolskoj. Hrvatski 30-godišnji igrač primio je priznanje “Div Lige Endese“, španjolske lige u kojoj je Real Madrid vodeći na tablici.

“Na vrlo dobroj smo razini, a iz tjedna u tjedan pokazujemo da idemo prema naprijed,” izjavio je Hezonja za klupsku internetsku stranicu.

Real Madrid, sa 18 pobjeda i dva poraza, u srijedu je otputovao u Valenciju gdje se krajem tjedna igra završnica španjolskog Kupa kralja.

“Svaka momčad na koju naiđete ovdje je vrlo zahtjevna. Ovdje su najbolji“, rekao je Hezonja koji je bio proglašen najboljim igračem španjolske lige u mjesecu siječnju.

Real Madrid će u četvrtfinalu Kupa igrati s Unicajom iz Malage koju je prije četiri dana pobijedio u prvenstvu s 96:92. Na turniru se natječu još Valencia, Joventut, Barcelona, UCAM Murcia, Baskonia i Tenerife.

Real Madrid se nada osvajanju 30. Kupa u svojoj povijesti, nakon što je lani izgubio u finalu od Unicaje.

“Mi koji smo ovdje već dugo znamo kako to izgleda u najvećem klubu u Europi,” rekao je Hezonja. “Svatko ima svoju ulogu i mora doprinositi timu. Na tome gradimo pobjedu“.