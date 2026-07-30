Gledajte na SK: Hrvatsku U-18 reprezentaciju dvije pobjede dijele od promocije na Eurobasketu

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Foto: Hrvatski košarkaški savez

Završen je uzbudljivi grupni dio natjecanja na FIBA U18 EuroBasketu B divizije, čiji su domaćini Rijeka i Opatija. Posljednje, 5. kolo donijelo je deset napetih okršaja nakon kojih su poznati svi četvrtfinalisti te parovi nokaut-faze turnira.

U središtu pažnje bila je hrvatska U18 reprezentacija koja je pod vodstvom izbornika Luke Kralja novom pobjedom potvrdila prvo mjesto u skupini A te zakazala četvrtfinalni dvoboj protiv reprezentacije Poljske.

Naši su mladi košarkaši u posljednjem kolu savladali Crnu Goru sa 68:59, pri čemu su ključnu razliku ponovno napravili čvrstom obranom i mirnoćom u drugom poluvremenu. Hrvatska tako s maksimalne četiri pobjede ide dalje, a u četvrtfinale joj se pridružuje Rumunjska koja je s 85:65 pregazila Norvešku (sjajni David Fometescu ubilježio je 29 poena za manje od 20 minuta). Crna Gora i Švicarska nastavljaju borbu od 9. do 16. mjesta, dok Norvežani idu u razigravanje od 17. do 22. pozicije.

U četvrtfinalu Eurobasketa U-18 B divizije Hrvatska će igrati protiv Poljske, a taj susret možete gledati u petak od 18 sati na Sport Klubu 1!

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.