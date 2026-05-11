Gdje će Giannis nastaviti karijeru? Bucksi su spremni saslušati ponude za najveću zvijezdu

Iako se dugo činilo da do toga nikada neće doći, Giannis Antetokounmpo ovog bi ljeta mogao napustiti Milwaukee Buckse.
Dvostruki MVP NBA lige i prvak s Bucksima iz 2021. godinama je isticao koliko mu Milwaukee znači i kako klub smatra svojom drugom kućom. Ipak, situacija se posljednjih sezona postupno mijenjala. Uprava nije uspjela dovesti dovoljno kvalitetnu pomoć u borbi za naslov, a klub je u tri godine promijenio čak četiri trenera.
Sve je kulminiralo ove sezone. Antetokounmpo je imao problema s koljenom, a iako je smatrao da je spreman za povratak, klub mu nije dopustio nastupe. To je čak dovelo i do istrage NBA lige zbog sumnji da Milwaukee namjerno gubi utakmice kako bi osigurao bolju poziciju na draftu.
Grčki superstar bio je nezadovoljan i zbog manjeg broja odigranih utakmica prošle sezone, što ga je navodno koštalo i ugovora s Nikeom.
Prema pisanju ESPN-a, Bucksi su sada spremni saslušati ponude za svoju najveću zvijezdu, a zauzvrat bi tražili mlade igrače i pickove na draftu. Suvlasnik kluba Jimmy Haslam nedavno je izjavio da će se u sljedećih nekoliko tjedana odlučiti hoće li Giannis ostati ili nastaviti karijeru u drugoj sredini.
Kao moguće nove destinacije najčešće se spominju New York Knicksi, Boston Celticsi i Miami Heat, dok se ranije govorilo i o mogućem partnerstvu sa Stephenom Curryjem u Golden State Warriorsima.
