Zadar uvjerljivom pobjedom nastavio odličan niz, još uvijek su na stopostotnom učinku ove sezone

KK Zadar/Zvonko Kucelin

Košarkaši Zadra nastavili su pobjednički niz u hrvatskom prvenstvu pobjedivši u susretu 6. kola na gostovanju Šibenku sa 94-70.

Bio je to sudar jedine neporažene momčadi i jedine momčadi bez pobjede. Nakon ogleda na Baldekinu, Zadar je i dalje na maksimalnom učinku, dok je Šibenka i dalje na “nuli”.

Zadrani su kontrolirali situaciju tijekom cijelog susreta, a pitanje pobjednika su riješili polovicom treće dionice kada su kod rezultata 46-46 napravili seriju 16-0.

Gosti su bolji ušli u susret i nakon prve četvrtine vodili su 24-17. Šibenka je u drugoj dionici smanjila zaostatak na pet koševa minusa (37-42), a u trećoj dionici izjednačila na 46-46. No, momčad Danijela Jusupa je odgovorila serijom 16-0 i praktički riješila pitanje pobjednika. U zadnjem periodu gosti su samo potvrdili uvjerljivu pobjedu.

Zadar su do šeste pobjede predvodili Marko Ramljak sa 17 koševa, Lewis Henry Beech sa 16 koševa i osam skokova, te Lovro Mazalin i Karlo Žganec sa po 14 koševa. Kod domaćina najefikasniji su bili Duje Brala i Vincent Lamont Golson sa po 14 koševa.

Zadrani vode na ljestvici sa maksimalnih 12 bodova, Split ima 11, Zabok, Dubrovnik i Alkar po 10 bodova, Samobor je na devet, Dinamo i Cedevita Junior imaju po osam bodova, Cibona, Kvarner i Dubrava po sedam, a posljednja je Šibenka sa šest bodova.