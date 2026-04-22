Cibona se za 80. rođendan vraća u Draženov dom

KK Cibona

Košarkaški klub Cibona dobila je službenu dozvolu za povratak u svoju matičnu dvoranu, Košarkaški centar Dražen Petrović, gdje će ugostiti nadolazeći derbi protiv Zadra u četvrtak te ujedno obilježiti 80. obljetnicu kluba s navijačima.

U proteklom razdoblju od oštećenja Draženovog doma u nevremenu koje je pogodilo u ožujku Zagreb, Cibona je svoje domaće utakmice igrala u Sutinskim vrelima, a ovom prilikom klub zahvaljuje svima koji su omogućili kvalitetne uvjete za rad i natjecanje u tim trenucima.

Kako bi dodatno omogućila navijačima da budu dio ovog važnog trenutka, Cibona je osigurala dodatnih 800 ulaznica, priopćila je Cibona.

“Povratak u Draženov dom za nas ima veliko simbolično i emotivno značenje. Posebno nas veseli što ćemo upravo povodom obilježavanja 80. obljetnice ponovno igrati pred našim navijačima u dvorani koja je dom Cibone, ali i zagrebačke košarke. Vjerujemo da će derbi protiv Zadra biti prava prilika da zajedno s navijačima obilježimo ovu veliku obljetnicu i najavimo novo poglavlje našeg kluba“, ističe Tomislav Šerić, direktor KK Cibona.