Cure detalji skandala: Vildoza tukao medicinske radnike, srpska odbojkašica ih čupala!

Bek Virtusa iz Bologne, Luca Vildoza, i njegova supruga, srpska odbojkašica Milica Tasić, uhićeni su zbog napada na medicinsko osoblje, piše list Il Resto del Carlino. Sada su se pojavili novi detalji skandala.

U službenom priopćenju policije u Bologni potvrđeno je da su Vildoza i njegova supruga uhićeni zbog nanošenja tjelesnih ozljeda zdravstvenim radnicima. Sudski postupak po skraćenoj proceduri zakazan je za jutro.

Što se dogodilo

Prema navodima talijanskih medija, vozilo hitne pomoći zaustavilo se u blizini dvorane kako bi preuzelo adresu na koju je bilo upućeno. U tom je trenutku naišao Vildozin automobil, koji je – iznerviran što mu je vozilo blokiralo prolaz – počeo “blikati” svjetlima i vrijeđati medicinski tim.

Kasnije su se ponovno sreli, ovaj put dok je vozilo hitne pomoći imalo uključene rotirke i sirenu. Vildoza je navodno namjerno usporavao, kočio i izvodio manevre ispred ambulante, otežavajući joj prolaz.

Kada su se medicinski djelatnici zaustavili i pitali ga zašto to radi, Argentinac je počeo vikati na njih te je navodno uhvatio jednog od njih za vrat.

Prema izvješćima, njegova supruga Milica tada je povukla medicinara za kosu i pokušala ga odgurnuti. U tom se trenutku u blizini pojavila policijska patrola koja je intervenirala i prekinula sukob.

Nakon toga, predstavnici Virtusa stigli su na mjesto događaja.

Vildoza je dobro poznat domaćoj publici jer je sezonu 2022./2023. proveo igrajući za Crvenu zvezdu. Nakon toga odigrao je po jednu sezonu u Panathinaikosu i Olympiakosu, a ovoga je ljeta potpisao za Virtus.