Vlada je odlučila bogato nagraditi senzaciju EuroBasketa, evo koliko će novca dobiti

Podijeli :

xMNxPressxPhotox via Guliver

Vlada Gruzije nagradit će nacionalnu košarkašku reprezentaciju s tri milijuna lara (oko 950 tisuća eura) za povijesni plasman među osam najboljih na EuroBasketu, a isti će iznos dobiti i za svaku iduću pobjedu, objavio je premijer Irakli Kobakhidze.

Na sjednici vlade čestitao je igračima i stožeru na velikom uspjehu, istaknuvši kako je riječ o rezultatu koji će ostati zapisan u povijesti.

„Prvi put naša reprezentacija je među osam najboljih u Europi. Zahvaljujem igračima, stručnom stožeru i Savezu, jer ovakvi uspjesi dolaze samo uz puno truda i predanosti. Vjerujem da će nastaviti s dobrim rezultatima i u nadolazećim utakmicama“, rekao je Kobakhidze.

Dodao je da je uspostavljen model nagrađivanja prema kojem reprezentacija za trenutni uspjeh dobiva tri milijuna lara, a isti iznos će ih pratiti za svaku novu pobjedu na EuroBasketu ili drugim europskim prvenstvima.

Gruzija je na EuroBasketu 2025. priredila veliko iznenađenje svladavši Francusku te se plasirala u četvrtfinale, gdje će u srijedu od 16 sati odmjeriti snage s Finskom, koja je u osmini finala izbacila Srbiju, prvog favorita turnira.