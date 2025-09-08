Srbija nakon ispadanja s Eurobasketa ima novog trenera

Podijeli :

Seskimphoto via Guliver

Srbija je na ovogodišnjem Eurobasketu šokantno ispala od Finske u osmini finala, a to je značilo da su u Srpskom košarkaškom savezu pustili da istekne ugovor Svetislavu Pešiću. Nije trebalo dugo čelnicima saveza da pronađu zamjenu za iskusnog trenera.

Kako prenose srpski mediji, novi trener reprezentacije Srbije bit će Dušan Alimpijević. On je trenutno trener turskog Bešiktaša.

Svoju igračku karijeru završio je već s 22 godine da bi se posvetio trenerskoj. U svojoj dosadašnjoj karijeri vodio je Novi Sad, Vojvodinu, Spartak Suboticu, FMP, Crvenu zvezdu, Avtodor, Bursaspor te od 2023. godine vodi Bešiktaš.

39-godišnji trener nameće se kao izgledan kanditat za klupu Srbije, a nepoznato je bi li napustio klupu turskog kluba ili bi paralelno obavljao obje dužnosti.