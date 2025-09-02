Jokubaitis završio EuroBasket

Podijeli :

Alexander Trienitz via Guliver

Litva je doživjela ozbiljan peh na EuroBasketu jer je u utakmici protiv Finske Rokas Jokubaitis ozbiljnije ozlijedio koljeno.

Tijekom posljednje četvrtine utakmice protiv Finske, playmaker Bayerna nezgodno je doskočio prilikom jednog prodora. Brzo je ustao, zatražio izmjenu i samostalno se vratio na klupu. Odmah nakon toga pao je na parket, a potom je uz pomoć dvojice liječnika otišao u svlačionicu.

Nedugo zatim stigla je vijest s utjecajnog litavskog portala Basketnews da Rokas Jokubaitis više neće igrati na EuroBasketu. Ozlijedio je prednji križni ligament koljena i meniskus. Iz Tamperea će odmah otputovati u München, gdje će liječnici Bayerna obaviti dodatne pretrage i testiranja. Inače, ovog ljeta je prešao iz Maccabija u Bayern i potpisao trogodišnji ugovor s minhenskim klubom.

Rokas je vrlo važan igrač u litavskoj reprezentaciji, s prosjekom od 17,7 poena i 8,5 asistencija po utakmici. Uz Luku Dončića, on je najbolji asistent turnira.