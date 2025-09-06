Evakuacija u Rigi uoči ogleda Srbije i Finske, policija dobila dojavu o sumnjivom paketu

Podijeli :

MN Press Photo via Guliver Images

Košarkaška reprezentacija Srbije sprema se za osminu finala Eurobasketa protiv Finske u Rigi.

No uoči utakmice dogodio se ozbiljan incident, ispred dvorane je pronađen sumnjiv paket. Policija je odmah reagirala, zatvorila dio između medijskog centra i Arene te blokirala cijelu ulicu.

Prema neslužbenim informacijama sa lica mjesta, radi se o dojavi bombe, ali to još uvijek nije potvrđeno.

“Priča je da je bio neki sumnjiv paket. Mada je to neslužbeno. I očigledno nije bio u dvorani. Jer je u dvorani sve vrijeme sve bilo normalno”, prenosi kolega sa srpskog Sport Kluba Nikola Novaković i dodaje:

“Ali su ispred zatvorili tu ulicu. I sklonilo sve. Ima policije i dalje.”