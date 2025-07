Tour de France: Yatesu etapa, Healyju žuta majica

Podijeli :

AP Photo/Thibault Camus via Guliver

Pobjednik ovogodišnjeg "Gira d'Italia", Britanac Simon Yates (Visma-Lease a Bike) pobjednik je 10. etape ovogodišnjeg "Tour de Francea" vožene od Ennezata do vrha uspona na Mont-Dore u Središnjem masivu, dok je Irac Ben Healy (EF Education-EasyPost) preuzeo vodstvo u ukupnom redoslijedu.

Tijekom 165.3 kilometara duge etape pred vozačima je bilo čak osam uspona, a već u prvom dijelu iz pelotona se izdvojila velika skupina vozača koja je stekla preko pet minuta prednosti te je bilo jasno kako će etapni pobjednik doći upravo iz te skupine.

Na zadnjem usponu na Mont-Dore do izražaja je došlo iskustvo 32-godišnjeg Yatesa koji je uspio doći do svoje treće etapne pobjede na “Touru”, prve dvije je ostvario još 2019. godine, on je na cilj stigao devet sekundi ispred drugog Nizozemca Thymena Arensmana (INEOS Grenadiers), dok je treće mjesto zauzeo Healy sa 31 sekundom iza Yatesa.

No, Healy, koji je osvojio šestu etapu prije četiri dana, u ponedjeljak je za cilj imao žutu majicu vodećeg u ukupnom redoslijedu s obzirom da je bio najbolje plasirani vozač od svih bjegunaca. Stoga je diktirao tempo vodeće skupine većim dijelom završnice etape te se pokazalo kako je napravio dovoljno jer sada ima 29 sekundi bolje vrijeme od drugog Slovenca Tadeja Pogačara (UAE Emirates-XRG), odnosno 1:29 minuta od trećeg Belgijanca Remca Evenepoela (Soudal-QuickStep).

Healy je tako postao četvrti Irac u žutoj majici u povijesti, aprvi nakon Stephena Rochea, ukupnog pobjednika iz 1987.