Težak udarac za zvijezdu Toura: Slomio ključnu kost i završio sezonu

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Valentin Paret-Peintre via Guliver

Njemački biciklist Florian Lipowitz (25), koji je lani zauzeo treće mjesto na "Tour de Franceu", slomio je ključnu kost u padu tijekom 16. etape ovogodišnjeg "Toura" održanoj u utorak, utvrđeno je pregledom u bolnici u koju je prevezen nakon pada te bi njegov oporavak trebao trajati oko mjesec i pol dana.

To znači kako je za Lipowitza ova sezona praktički gotova jer je malo vjerojatno kako bi mogao biti spreman za nastup na Vuelti koja počinje 22. kolovoza, dok su njegovi izgledi za odličan plasman na Svjetskom prvenstvu u Montrealu, koje će se održati od 20. do 27. rujna vrlo mali.

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Jedini preostali cilj za Lipowitza stoga ostaje jednodnevna monumentalna utrka Il Lombardia koja je na programu 10. listopada.

Prije pada u 16. etapi, Lipowitz je držao peto mjesto u ukupnom redoslijedu.

Dva dana prije Lipowitza od daljnjeg nastupa na ovogodišnjem Touru je također zbog slomljene ključne kosti morao odustati i drugoplasirani s prošlogodišnje utrke, Danac Jonas Vingegaard.

Pet dana prije kraja Toura branitelj naslova, Slovenac Tadej Pogačar ima velikih 4:32 minuta prednosti ispred najbližeg pratitelja, Belgijanca Remca Evenepoela te je na najboljem putu ka petoj ukupnoj pobjedi na najvećoj svjetskoj biciklističkoj utrci čime bi se izjednačio s rekorderima Francuzima Jacquesom Anquetilom i Bernardom Hinaultom, Belgijancem Eddyjem Merckxom i Španjolcem Miguelom Indurainom.