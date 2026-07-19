Težak pad jednog od glavnih favorita Tour de Francea, slavlje Evenepoela

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(AP Photo/Thibault Camus) via Guliver Image

Belgijanac Remco Evenepoel, član momčadi Red Bull - BORA - hansgrohe, pobjednik je 15. etape biciklističke utrke Tour de France, no vijest dana je odustajanje jednog od glavnih favorita za ukupno slavlje Danca Jonasa Vingegaarda koji je doživio težak pad.

Dvostruki pobjednik Toura i do ove etape drugoplasirani, Danac Jonas Vingegaard odustao je od utrke nakon što je doživio težak pad tijekom 15. etape.

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Vozač Visma-Lease a Bikea pao je na izlazu iz kružnog toka 20 km prije cilja. Osim njega pali su i njegov kolega iz tima, Sepp Kuss, zajedno s Pogačarovim kolegama iz tima UAE Team Emirates-XRG, Isaacom del Torom i Brandonom McNultyjem.

Vingegaard je bio vidno u bolovima prije nego što je prevezen u kola hitne pomoći, dok su ostala trojica uspjela nastaviti utrku.

Etapna pobjeda pripala je Belgijancu Evenepoelu koji je slavio ispred ukupnog lidera Slovenca Tadeja Pogačara, dok je treći bio Pogačarov momčadski kolega Meksikanac Isaac del Toro sa šest sekundi zaostatka.

Za Evenepoela je ovo bila 75. pobjeda u karijeri i treća na Tour de Franceu, te prva koja nije došla na kronometru.

Pogačar sada ima pet minuta prednosti ispred Evenepoela, dok Del Toro treći sa skoro šest minuta zaostatka.

U ponedjeljak će na Touru biti dan odmora, a u utorak jedini pojedinačni kronometar od Eviana do Thonona (26,1 km).

REZULTATI:

1. Remco Evenepoel (Bel/RBH) 4 h 23:09

2. Tadej Pogacar (Slo/UAD) isto vrijeme

3. Isaac Del Toro (Mek/UAD) + 6

4. Paul Seixas (Fra/DCT) 58

5. Florian Lipowitz (Njem/RBH) 58

6. Lenny Martinez (Fra/TBV) 1:57

7. Mattias Skjelmose (Dan/LTK) 1:57

8. Juan Ayuso (Špa/LTK) 2:00

9. Adam Yates (VB/UAD) 2:00

10. Quinn Simmons (SAD/LTK) 2:16…

UKUPNO:

1. Tadej Pogacar (Slo/UAD) 55 h 41:31

2. Remco Evenepoel (Bel/RBH) + 5:00

3. Isaac Del Toro (Mek/UAD) 5:58

4. Paul Seixas (Fra/DCT) 6:23

5. Florian Lipowitz (Njem/RBH) 6:48

6. Juan Ayuso (Špa/LTK) 7:25

7. Mattias Skjelmose (Dan/LTK) 9:38

8. Lenny Martinez (Fra/TBV) 10:28

9. Tom Pidcock (VB/Q36) 10:56

10. Jordan Jegat (Fra/TEN) 19:26…