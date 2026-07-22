Belgija pronašla nasljednika Garcije?

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Guliver

Mark van Bommel (49) blizu je preuzimanja klupe belgijske reprezentacije. Nizozemac bi trebao naslijediti Rudija Garciju, a prema pisanju belgijskog Nieuwsblada, pregovori su u završnoj fazi i preostalo je dogovoriti još samo detalje.

Belgijski savez raskinuo je suradnju s Garcijom nakon ispadanja od Španjolske u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva, a čini se kako je njegov nasljednik već pronađen. Van Bommel bi, ako sve bude potvrđeno, trebao potpisati ugovor do završetka Europskog prvenstva 2028. godine.

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Dogovoreni su ključni uvjeti suradnje, uključujući trajanje ugovora i financijske detalje, a poznat bi trebao biti i njegov stručni stožer. Kao jedina moguća prepreka spominje se činjenica da ne govori francuski, no Nizozemac već planira učiti jezik.

Van Bommel iza sebe ima veliku igračku karijeru. Nastupao je za PSV, Barcelonu, Bayern i Milan, osvojio brojne trofeje te za nizozemsku reprezentaciju odigrao 79 utakmica i bio član momčadi koja je 2010. igrala finale Svjetskog prvenstva.

Kao trener vodio je PSV, Wolfsburg i Royal Antwerp, s kojim je osvojio belgijsko prvenstvo i Kup. Od odlaska iz Antwerpa 2024. godine čekao je novi izazov, a sada bi ga mogao pronaći na klupi belgijske reprezentacije.