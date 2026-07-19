Stravična ozljeda danskog biciklista na Tour de Franceu: Čeka ga operacija

Danski biciklist Jonas Vingegaard, koji je u nedjelju odustao od Tour de Francea nakon teškog pada tijekom 15. etape, slomio je ključnu kost koja će "zahtijevati operaciju zbog težine prijeloma", objavila je njegova momčad Visma-Lease.

Vingegaard je pao na izlazu iz kružnog toka 20 km prije cilja. Danac je bio vidno u bolovima prije nego što je prevezen u kola hitne pomoći.

“Jonas je slomio ključnu kost i imao više ogrebotina. Zbog težine prijeloma, preporučena je operacija koja će se izvesti u narednim danima,” izjavio je nizozemski tim.

Dvostruki pobjednik Toura, do ove etape bio je drugoplasirani sa 4:30 minuta iza vodećeg Slovenca Tadeja Pogačara.

Vingegaard je jedan od samo osam biciklista u povijesti koji su osvojili sva tri Grand Toura, slavivši dva puta na Tour de Franceu (2022, 2023), te po jednom na Vuelti (2025) i Giro d’Italia (2026).

Dramatična 15. etapa Toura donijela je promjene u generalnom poretku. Pogačar i dalje vodi, na sada ima pet minuta prednosti ispred Remca Evenepoela, dok je Meksikanac Isaac Del Toro treći sa skoro šest minuta zaostatka.