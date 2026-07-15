Vaerenskjoldu najbrža etapa u povijesti na Tour de Franceu

Podijeli :

(AP Photo/Thibault Camus) via Guliver Image

Norvežanin Soren Vaerenskjold (Uno-X Mobility) pobjednik je 11. etape ovogodišnjeg izdanja biciklističke utrke "Tour de France" vožene od Vichyja do Neversa u dužini od 161.3 kilometara, dok je Slovenac Tadej Pogačar (UAE Emirates-XRG) zadržao vodstvo u ukupnom redoslijedu.

Za 26-godišnjeg Vaerenskjolda ovo je prva etapna pobjeda na najvećoj svjetskoj utrci na svijetu, a došla je pet dana nakon što je u Bordeauxu bio drugi.

U završnom je sprintu Vaerenskjold nadmašio pobjednika pete etape, Nizozemca Olava Kooija (Decathlon-CMA CGM), dok je treći ciljem prošao Belgijanac Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech).

S prosječnom brzinom od 50.91 kilometara na sat, 11. etapa ovogodišnjeg “Toura” postala je najbrža cestovna etapa u 123-godišnjoj povijesti utrke nadmašivši za 0.55 km/h dosadašnju najbržu etapu voženu davne 1999. godine u kojoj je slavio slavni talijanski sprinter Mario Cipollini.

U ukupnom redoslijedu Pogačar i dalje ima 3:36 minuta bolje vrijeme od drugog Danca Jonasa Vingegaarda (Visma-Lease a Bike), odnosno 4:06 minuta od trećeg Belgijanca Remca Evenepoela (Red Bull-BORA-Hansgrohe).

Utrka traje do 26. srpnja.

REZULTATI,

11. ETAPA:

1. Soren Waerenskjold (Nor/Uno-X ⁠Mobility) 3:10:06

2. Olav Kooij (Niz/Decathlon-CMA CGM)

3. Jasper Philipsen (Bel/Alpecin-Premier Tech)

4. Milan Fretin (Bel/Cofidis)

5. Huub Artz (Niz/Lotto-​Intermarche)

6. Biniam Girmay (Eri/NSN)

7. Anthony Turgis (Fra/TotalEnergies)

8. Clement ⁠Russo (Fra/Groupama-FDJ United)

9. Fernando Gaviria (Kol/Caja Rural-Seguros RGA)

10. Pascal ⁠Ackermann (Njem/Jayco-AlUla) svi isto vrijeme

UKUPNO:

1. Tadej Pogačar (Slo/UAE ‌Emirates-XRG) 39:25:08

2. Jonas Vingegaard (Dan/Visma-Lease a ​Bike) +3:36

3. Remco Evenepoel (Bel/Red Bull-BORA-Hansgrohe) +4:06

4. Juan Ayuso (Špa/Lidl-Trek) +4:22

5. Paul Seixas (Fra/Decathlon-CMA ‌CGM) +4:35

6. Florian Lipowitz (Njem/Red Bull-BORA-Hansgrohe) +4:44

7. Isaac Del Toro (Mek/UAE Emirates-XRG) +5:08

8. Mattias Skjelmose (Dan/Lidl-​Trek) +5:45

9. Lenny Martinez (Fra/Bahrain Victorious) +6:34

10. Tom Pidcock (VB/Pinarello-Q36.5) +11:49