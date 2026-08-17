Jonas Vingegaard više neće nastupati u ovoj sezoni nakon stravične ozljede na Touru

Aktualni pobjednik talijanskog Gira, danski biciklist Jonas Vingegaard, koji je zbog pada i loma ključne kosti morao odustati tijekom Tour de Francea, završio je s nastupima u ovoj sezoni, objavili su u ponedjeljak iz njegove momčadi Visma-Lease a Bike.

“Još uvijek osjeća posljedice prijeloma ključne kosti koji je zadobio u padu na Tour de Franceu. Zbog toga nije u mogućnosti raditi na novim natjecateljskim ciljevima za 2026.”, stoji u službenom priopćenju.

Dvostruki pobjednik Tour de Francea pao je 19. srpnja tijekom 15. etape najpoznatije biciklističke utrke. Iz momčadi su poručili da će se 29-godišnji Danac u nadolazećem razdoblju “usredotočiti na oporavak i trening”.

Vingegaard službeno nije bio prijavljen ni za jednu trku nakon Tour de Francea, ali je postojala nada da bi se mogao oporaviti do Svjetskog prvenstva koje će krajem rujna biti održano u Montrealu.

“Nakon dugog i intenzivnog trkačkog razdoblja, ionako je bilo planirano razdoblje za oporavak nakon Tour de Francea. Zbog ozljede ključne kosti morao sam odgoditi početak treninga te nisam u mogućnosti vratiti se na vrhunsku razinu u nadolazećem razdoblju”, izjavio je danski biciklist.

“Fokus je na optimalnoj pripremi za ciljeve u sljedećoj godini. O tim specifičnim ciljevima razgovarat ću s momčadi u nadolazećem razdoblju”, dodao je Vingegaard.