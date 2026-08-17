Mladi nogometaš Cagliarija na intenzivnoj njezi nakon što se umalo utopio u bazenu

Mladi, 20-godišnji francuski napadač Cagliarija Yael Trepy nalazi se u jedinici za intenzivnu njegu bolnice Santissima Annunziata u Sassariju na Sardiniji, gdje se, prema napisima u talijanskim medijima, umalo utopio u bazenu.

“Klub je u stalnom kontaktu s medicinskim osobljem i obitelji igrača te pomno prati razvoj njegova stanja”, stoji u službenom priopćenju Cagliarija.

Talijanska novinska agencija ANSA izvijestila je da je mladi nogometaš neplivač te da​ se nesreća dogodila kad je završio u dubljem dijelu bazena. ANSA navodi da je izvučen iz vode, a potom helikopterom prevezen u bolnicu. Nesreća se dogodila u jednoj vili na Smaragdnoj obali, dijelu otoka Sardinije u okolici Sassarija.

Cagliari nije priopćio nikakve detalje o Trepyjevom trenutačnom zdravstvenom stanju i okolnostima nesreće.

“U ovom trenutku svi u Cagliari Calciu misle na Yaela i njegovu obitelj. Klub također traži da se njihova privatnost u potpunosti poštuje i pružit će daljnje informacije kada budu dostupne”, priopćili su iz talijanskog prvoligaša.

Trepy je debitirao za prvu momčad Cagliarija u siječnju i u osam nastupa postigao jedan pogodak. U petak je bio u početnoj postavi na utakmici Kupa Italije protiv Arezza, u kojoj je Cagliari pobijedio 1-0, a Trepy je u igri proveo 54 minute.