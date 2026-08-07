Niewiadoma-Phinney trijumfom na Mont Ventouxu preuzela žutu majicu

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Poljakinja Kasia Niewiadoma-Phinney (Canyon-SRAM) pobjednica je sedme, "kraljevske" etape ovogodišnjeg izdanja biciklističke utrke "Tour de France" za žene vožene od La Voulte-sur-Rhonea do vrha uspna na Mont Ventoux, a tom je pobjedom preuzela i vodstvo u ukupnom redoslijedu.

Niewiadoma-Phinney se odlučila napasti svoje dvije najveće konkurentice za ukupnu pobjedu, Nizozemku Demi Vollering (FDJ United-SUEZ) i Švicarku Marlen Reusser (Movistar) 10-ak kilometara prije cilja, a kako je uoči etape imala 1:17 minuta zaostatka za vodećom Reusser, odnosno 1:05 minuta za drugom Vollering, Švicarka i Nizozemka nisu reagirale na taj napad već su se usredotočile na vlastiti dvoboj. To se ubrzo pokazalo kao pogrešna taktika jer je Poljakinja vrlo brzo stvorila minutu prednosti, a nije poustajala niti u samoj završnici pa je prednost porasla i na najvećih 1:40 minuta kada je postalo jasno kako će uz etapnu pobjedu Niewiadoma-Phinney preuzeti i ukupno vodstvo.

Na cilju je Niewiadoma-Phinney imala 1:16 minuta bolje vrijeme od druge Vollering, dok je u zadnjim metrima etape Reusser pretekla i Talijanka Elisa Longo Borghini (UAE-L’IMAD) koja je zauzela treće mjesto sa 1:42 minuta zaostatka, dok je četvrta Reusser zaostala 1:46 minuta.

Zahvaljujući bonifikacijama Niewiadoma-Phinney u ukupnom redoslijedu dva dana prije kraja utrke ima 15 sekundi prednosti ispred druge Vollering, odnosno 39 sekundi ispred treće Reusser te je u odličnoj poziciji da po drugi put u karijeri osvoji “Tour”, najbolja je bila i prije dvije godine.

REZULTATI, 7. ETAPA: 1. Kasia Niewiadoma-Phinney (Polj/Canyon-SRAM) 4:22:53 2. Demi Vollering (Niz/FDJ United-SUEZ) +1:16