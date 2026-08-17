Sabalenka otkrila: ‘Đoković me molio da igramo zajedno’

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AP Photo/Pablo Garcia via Guliver

Novak Đoković i Arina Sabalenka definitivno će zajedno nastupiti u mješovitim parovima na predstojećem US Openu.

Iako su se njihova imena već nalazila na popisu sudionika, bjeloruska tenisačica sada je i službeno potvrdila da će zaigrati u paru sa srpskim asom.

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“Pa, znate, molio me da igram s njim”, izjavila je Sabalenka uz smijeh nakon pobjede nad Talijom Gibson u drugom kolu turnira u Cincinnatiju.

“Rekla sam mu: ‘Znaš što… Naravno, legendo, pomoći ću ti. Hajdemo se zabaviti i napasti naslov.’ Tako da je istina, igramo zajedno. Bit će baš zabavno, jedva čekam!”

Glavni turnir US Opena u pojedinačnoj konkurenciji počinje 30. kolovoza, dok su mečevi mješovitih parova na rasporedu tijekom pripremnog tjedna, 25. i 26. kolovoza.