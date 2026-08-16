Ivanovićev Lens šokirao PSG i prvi put u povijesti osvojio francuski Superkup

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U nedjelju navečer je u Lensu, kod osvajača francuskog Kupa, odigran francuski Superkup. Susreli su se domaćin Lens i aktualni francuski prvak PSG. Na kraju je do šokantne pobjede od 1:0 stigao Lens

Lens je, unatoč odlasku najboljeg trenera lige Pierrea Sagea, odigrao dobru utakmicu protiv PSG-a. Poveli su golom Floriana Thauvina u 32. minuti, no za domaće su stigli problemi u 39. minuti. Do poluvremena se Lens lakoćom obranio te je u drugih 45 minuta ušao s prednošću koja bi im donijela prvi osvojeni Superkup u povijesti.

Branili su se organizirano igrači Lensa sve do 87. minute kada su dobili i pomoć Parižana. Tada je crveni karton zaradio Portugalac Nuno Mendes te je Lens u posljednjih nekoliko minuta ušao s prednošću, ali i s poravnatim brojem igrača na terenu.

Izdržali su igrači Lensa do kraja te su s 1:0 osigurali svoj prvi Superkup u svojoj povijesti, ali u tek drugom pokušaju.

Hrvatski nogometaš Franjo Ivanović igrao je do 46. minute.