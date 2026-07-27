Armstrong: Pogačar bi me pomeo na stazi, najdominantniji je sportaš svih vremena

Iako mu je zbog uzimanja dopinga oduzeto svih sedam naslova na Tour de Franceu, riječ Lancea Armstronga i dalje se pozorno sluša u svijetu biciklizma pa je tako odjeknuo i njegov komentar o Slovencu Tadeju Pogačaru.
Ameriklanac je u svom podcastu The Move bez zadrške sipao pohvale na račun Tadeja Pogačara, koji je ponovno dominantno stigao do trofeja na najpoznatijoj utrci svijeta.
Armstrong smatra da slovenski fenomen trenutačno nema premca u svijetu sporta:
“Taj dečko je jednostavno najveći svih vremena. Može pobijediti na svakoj podlozi i u svakoj utrci – dajte mu samo startni broj i potpuno je svejedno vozi li po ravnici, kocki, planinama ili makadamu. On se jednostavno želi utrkivati. Činjenice su jasne: on je najveći u povijesti i rekao bih trenutačno najdominantniji sportaš na planetu.”
Bivši biciklist dotaknuo se i čestih usporedbi vlastite ere s Pogačarovim današnjim uspjesima, naglasivši kako u tim debatama za njega nema nikakve dvojbe:
“Mnogi me pitaju što mislim o Touru i uspoređuju me s današnjim vozačima. To više uopće nije važno. Pogačar je najveći ikada. Vidjeli smo s kakvom je lakoćom sve držao pod kontrolom. Pomeo bi me na stazi, ozbiljno to mislim”, zaključio je Armstrong.
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