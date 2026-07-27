Armstrong: Pogačar bi me pomeo na stazi, najdominantniji je sportaš svih vremena

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Valentin Paret-Peintre via Guliver

Iako mu je zbog uzimanja dopinga oduzeto svih sedam naslova na Tour de Franceu, riječ Lancea Armstronga i dalje se pozorno sluša u svijetu biciklizma pa je tako odjeknuo i njegov komentar o Slovencu Tadeju Pogačaru.

Ameriklanac je u svom podcastu The Move bez zadrške sipao pohvale na račun Tadeja Pogačara, koji je ponovno dominantno stigao do trofeja na najpoznatijoj utrci svijeta.

Pogačar: Pet pobjeda je nešto što je teško zamisliti i u najljepšem scenariju, nevjerojatno Pogačar ispisao povijest Tour de Francea, nikome ovo nije uspjelo

Armstrong smatra da slovenski fenomen trenutačno nema premca u svijetu sporta:

“Taj dečko je jednostavno najveći svih vremena. Može pobijediti na svakoj podlozi i u svakoj utrci – dajte mu samo startni broj i potpuno je svejedno vozi li po ravnici, kocki, planinama ili makadamu. On se jednostavno želi utrkivati. Činjenice su jasne: on je najveći u povijesti i rekao bih trenutačno najdominantniji sportaš na planetu.”

Bivši biciklist dotaknuo se i čestih usporedbi vlastite ere s Pogačarovim današnjim uspjesima, naglasivši kako u tim debatama za njega nema nikakve dvojbe:

“Mnogi me pitaju što mislim o Touru i uspoređuju me s današnjim vozačima. To više uopće nije važno. Pogačar je najveći ikada. Vidjeli smo s kakvom je lakoćom sve držao pod kontrolom. Pomeo bi me na stazi, ozbiljno to mislim”, zaključio je Armstrong.