Britancu pripala peta etapa utrke u Kini, s trona je svrgnuo pobjednika po broju bodova na Cro Raceu

Britanski biciklist Paul Double pobijedio je u subotu u petoj etapi biciklističke utrke "Tour of Guangxi", koja se boduje za "WorldTour", voženoj od Yizhoua do Nongla u dužini od 165.8 km, što mu je pružilo snažne šanse za ukupnu pobjedu.

Vozač Jayco-AlUle svrgnuo je s trona Francuza Paula Magniera (Soudal Quick-Step), koji je pobijedio u prve četiri etape, ali se srušio na posljednjem usponu na prijevoju Nongla, tridesetak kilometara od vijetnamske granice, s vodeće pozicije u generalnom poretku.

Vozeći sam 29-godišnji Double pobijedio je s devet sekundi prednosti ispred Francuza Victora Lafaya (Decathlon AG2R La Mondiale Team) i jedanaest sekundi ispred danskog vozača Mikkela Honoréa (EF Education – EasyPost).

Bila je to prva pobjeda na World Touru (prva divizija) i četvrta u karijeri za Britanca, koji je otvorio 2025. godinu pobjedom na Touru Slovačke.

U generalnom poretku vodi ispred Lafaya s petnaest sekundi, prije nedjeljne šeste i posljednje, ravnije etape, koja Paulu Magnieru pruža priliku da ostvari svoju 19. pobjedu sezone.

Sprinter Soudal Quick-Step bio je na putu da postane prvi Francuz koji je pobijedio na etapnoj utrci Svjetske turneje od 2007. godine, ali je u subotu završio s više od četiri minute zaostatka za pobjednikom.

Sutra se vozi 6. etapa od Nanninga do Nanninga duga 134.3km.