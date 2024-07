Ricciardo frustriran: ‘Očekivao sam oprosti, mi smo sj**ali, ali to se nije dogodilo’

Podijeli :

Daniel Ricciardo frustriran je ishodom utrke u Mađarskoj u kojoj je pokazao obećavajuću brzinu tijekom vikenda, ali zbog dvojbene strategije RB-a nije imao šanse osvojiti bodove, za razliku od momčadskoga kolege Yukija Tsunode.

Ricciardo je u subotu plasirao svoj RB u Q3, kao i Tsunoda, ali je za razliku od Japanca, koji se razbio uzrokovao crvenu zastavu, imao čistu sesiju i pobijedio ga u dvoboju za deveto startno mjesto, donosi MAXF1.net.

Ali sve nade u bodove nestale su nakon vrlo ranoga poziva u boks, već u sedmom krugu, iako je Ricciardo bio na medium gumama, čime je RB ispratio rane ulaske u boks Alonsa, Albona i Magnussena koji su startali na softu.

“Zašto su me zvali u boks kada su to učinili na početku, slijedili smo bolide na softu,” rekao je.

“Upravo su ušli, imamo čistu stazu i odlučili smo im stati iza leđa i ubaciti se u DRS vlak.”

“Mislim, imao sam puno utrka i imao sam puno frustrirajućih utrka, ali ovo je gore. Imali smo tempo i zapravo smo dali Yukiju utrku koju smo imali ispred sebe, a oboje smo to mogli učiniti. Ali nismo.”

“Razgovaramo o strategijama i tome, ali dva su nas bolida zaskočila na startu sa softom. U redu je, pusti ih. Oni ulaze u boks, a mi ih pratimo kako bismo se pridržavali njihove strategije.”

“Imali bismo čist zrak i priliku za… Mislim, koliko ja razumijem, imali bismo Yukijevu strategiju da smo ostali na stazi [samo jedan ulazak u boks na oko pola utrke]. Iskreno, očekivao sam više. Tijekom ulaznoga kruga sam očekivao ‘oprosti, mi gore smo sjeb*li’, ali to se nije dogodilo i to me još više razljutilo!”

Tsunoda je zahvaljujući strategiji jednoga ulaska u boks završio deveti, a Ricciarda je smetalo i što ga je momčad kasnije tražila nemoguće – da zadrži Strolla koji je u boksu bio 17 krugova kasnije.

“Stroll me hvata sekundu po krugu, a možda i više, i kažu da je jako važno zadržati ga iza”, rekao je.

“Što želite da učinim? Ušli smo u boks tako rano, ja sam na starijim gumama, tako da se od mene također očekuje da se borim kada više i nismo u stvarnoj borbi.”

Tsunoda je nakon 13 vikenda uspješniji vozač i u kvalifikacijama (10:3) i u utrkama, u kojima je skupio dvostruko više bodova (22:11).

