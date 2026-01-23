Pratite na SK: Mladi Šveđanin nakon dva dana čvrsto drži vodstvo u Monte Carlu

Podijeli :

Foto: WRC

Počelo je Svjetsko reli prvenstvo (WRC), a prva utrka vozi se u Monte Carlu. Nakon četvrtka u vodstvu je bio mladi Oliver Solberg, a on je tu prednost i povećao u drugom danu utrke u Monaku te drugom Elfynu Evansu bježi više od minute (1:08.4), a treći je aktualni svjetski prvak Sebastien Ogier s zaostatkom od minute i skoro 15 sekundi (1:14.9).

Solberg je dan otvorio pobjedom na četvrtoj etapi na kojoj je bio 19 sekundi brži od Belgijanca Thierryja Neuvillea. Nešto lošiji bio je u petoj etapi koju je završio na četvrtom mjestu, ali je i dalje imao jako lijepu prednost pred svojim pratiteljima.

24-godišnjak je u sljedeće dvije etape bio nešto brži od svojih protivnika pa je uspio sačuvati prednost nakon sedam etapa. U osmoj je najbrži bio aktualni prvak Sebastien Ogier. Solberg je bio na solidnoj trećoj poziciji pa je zadržao prednost u ukupnom poretku pred posljednju etapu u petak.

U njoj je Solberg ponovno bio drugi te je završio na drugom mjestu iza Ogiera koji je imao prednost od 9,3 sekunde. Treći je završio Evans s 12 sekundi zaostatka, a razočarao je Thierry Neuville koji je zaostao više od tri minute (3:43.1).

