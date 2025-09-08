VIDEO / Verstappen se usred utrke narugao McLarenu: ‘Ha, Ha. Stvarno su to napravili?’

Podijeli :

Na Velikoj nagradi Monze pobjedu je neočekivano ostvario Nizozemac Max Verstappen, no nakon utrke pričat će se više o borbi za naslov između dva McLarena. Nekoliko krugova prije kraja Lando Norris je imao sporije zaustavljanje u boksu što je omogućilo Oscaru Piastriju skok na drugu poziciju. Međutim, Englez se požalio svojoj momčadi te je tražio da mu Australac vrati poziciju. Piastri je to nevoljko napravio u 49. krugu, a dva kruga kasnije je u prijenos pušten timski radio Red Bulla.

“Max, Lando i Oscar su zamijenili svoja mjesta na stazi”, rekao je Gianpiero Lambiase, trkaći inženjer Red Bulla.

“Ha, ha. Samo zato što je imao sporo zaustavljanje u boksu?”, odgovorio mu je Max Verstappen.

“Ne tiče nas se to, ali vjerojatno su to napravili da borba za naslov bude fer. Ti se samo fokusiraj na stazu u posljednjim krugovima, molim te”, zakljčio je razgovor Lambiase.