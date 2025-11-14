Piastri: Norris i ja nikad nismo imali bolji odnos

Podijeli :

Aloisio Mauricio Fotoarena via Guliver

Lando Norris i Oscar Piastri su u velikoj borbi za naslov prvaka Formule 1.

Obojica su vozači McLarena, što borbu čini još zanimljivijom. Trenutno Norris ima 24 boda prednosti, a u prvenstvu su ostale tri utrke.

POVEZANO VIDEO / Norrisu VN Brazila: Verstappen odvozio nevjerojatnu utrku i završio na postolju

Mnogi smatraju da između Norrisa i Piastrija postoji veliko rivalstvo i izvan staze. Međutim, mladi Australac je to demantirao.

“Lando i ja se odlično slažemo. Mislim da naš odnos nikada nije bio bolji. Razlog je jednostavan. Tri godine smo timski kolege i svakim danom se sve bolje upoznajemo”, rekao je Piastri.

Sljedeća utrka u prvenstvu je u nedjelju, 23. studenog u Las Vegasu, a izravan prijenos je samo na Sport Klubu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.