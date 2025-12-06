Ovo je startni poredak zadnje utrke Formule 1 u Abu Dhabiju

Podijeli :

AP Photo/Fatima Shbair via Guliver

Aktualni svjetski prvak u formuli 1, Nizozemac Max Verstappen (Red Bull) startat će s prve pozicije u zadnju utrku ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva, Veliku nagradu Abu Dhabija koja je na programu u nedjelju.

Četverostruki svjetski prvak Verstappen ostvario je u kvalifikacijama 201 tisućinku bolje vrijeme od vodećeg u ovogodišnjem SP-u vozača Britanca Landa Norrisa (McLaren) koji će krenuti s druge pozicije, dok će s trećeg mejsta krenuti Australac Oscar Piastri (McLaren), koji je također još uvijek u borbi za naslov prvaka.

Uoči zadnje utrke sezone vodeći Norris ima 12 bodova više od drugog Verstappena, odnosno 16 od trećeg Piastrija te će osvojiti naslov prvaka ako u nedjelju završi na pobjedničkom postolju.

Utrka za VN Abu Dhabija na programu je u nedjelju od 14 sati, a pratite je na Sport Klubu 1.

STARTNI RED:

1. Max Verstappen (Niz/Red Bull)

2. Lando Norris (VB/McLaren-Mercedes)

3. Oscar Piastri (Aus/McLaren-Mercedes)

4. George Russell (VB/Mercedes)

5. Charles Leclerc (Mon/Ferrari)

6. Fernando Alonso (Špa/Aston Martin-Mercedes)

7. Gabriel Bortoleto (Bra/Sauber-Ferrari)

8. Esteban Ocon (Fra/Haas-Ferrari)

9. Isack Hadjar (Fra/Racing Bulls-Red Bull)

10. Yuki Tsunoda (Jap/Red Bull)

