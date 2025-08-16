Talijanu Bezzecchiju pole position u sprintu i na VN Austrije

Podijeli :

xGrahamxHoltx Austria MotoGP95 by Guliver

Talijan Marco Bezzecchi krenut će s pole positiona u sprint utrci i u utrci za Veliku nagradu Austrije nakon što je u subotu postavio najbrže vrijeme u kvalifikacijama.

Na kratkoj stazi Red Bull Ring (4,35 km) u Spielbergu, vozač Aprilije, četvrti u ukupnom poretku, osigurao je svoj peti ‘pole position’ u karijeri u elitnoj kategoriji i prvi od 2023. godine.

Bezzecchi će startat iz prvog reda, ispred Španjolca Alexa Marqueza (Ducati-Gresini) i sunarodnjaka Talijana Francesca Bagnaie (Ducati), pobjednika posljednja tri izdanja Velike nagrade.

Španjolac Marc Marqueza (Ducati), vodeći u ukupnom poretku, startat će s četvrtog mjesta za sprint utrku u subotu (15 sati), a za utrku GP u nedjelju (14 sati), gdje će pokušati osigurati šestu uzastopnu pobjedu, unatoč tome što nikada nije pobijedio u Austriji.