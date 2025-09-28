Marquez ispisao povijest, ulovio je veličanstvenog Rossija

Podijeli :

Guliver Images

Francesco Bagnaia je pobjednik VN Japana, no priča dana, godine, a možda i desetljeća je Marc Marquez. Fantastični Španjolac je stigao do druge pozicije i na taj način pet utrka prije kraja osigurao je naslov svjetskog prvaka u Moto GP-u.

Marquez je u Japanu trebao nadmašiti svog brata i jedinog suparnika za naslov Alexa iz Gresini Racinga za tri ili više bodova, a u nedjeljnoj utrci završio je drugi iza svog momčadskog kolege Talijana Francesca Bagnaie kako bi osigurao naslov.

Joan Mir iz Honde bio je treći, dok je Alex završio šesti, dajući Marcu prednost od nedostižna 201 boda. Alex je prvi prišao Marcu i čestitao mu, toplo ga zagrlivši kada su se zaustavili.

Marc je emotivno proživio osvajanje titule, nakon utrke je plakao dok je ispred velikog ekrana gledao montažu svojih problema tijekom proteklih šest godina, koje su uključivale preko 100 padova i četiri operacije, dok je nakon 2184 dana ponovno osvojio naslov.

Tridesetdvogodišnji Katalonac tako se pridružuje talijanskoj legendi Valentinu Rossiju, svom bivšem velikom rivalu, sa sedam naslova u premijer klasi motociklizma i približava se rekordu još jednog slavnog Talijana, Giacoma Agostinija, koji je pobijedio osam puta.

Marc ukupno ima devet svjetskih naslova, uključujući one u klasi 125cc iz 2010. i Moto2 iz 2012. godine.

Do kraja MotoGP prvenstva na rasporedu su još utrke u Indoneziji, Australiji, Maleziji i Portugalu, a sve ih pratite na kanalima Sport Kluba.

