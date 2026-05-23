Jakirović je napravio čudo: Hull golom u 95. minuti izborio plasman u Premier ligu!

Podijeli :

xFocusxImagesx FIL-23464-0497 via Guliver

Nogometaši Hulla, koje vodi nekadašnji trener Gorice, Rijeke i Dinama Sergej Jakirović, izborili su ulazak u englesku Premier ligu nakon što su u finalnom dvoboju doigravanja na Wembleyju pobijedili Middlesbrough s 1-0.

Odluka pred 85.000 gledatelja dogodila se u 95. minuti, a Hullov junak bio je strijelac McBurnie.

Jakirovićevom Hullu pred utakmicu sezone razbijen klupski autobus Jakirović pred utakmicu karijere: ‘Jako volim kad me podcjenjuju i otpisuju’

Većim dijelom prvog poluvremena igralo se na polovici Hulla koji je suparniku prepustio loptu te se branio sa svim igračima. Kroz takvu zgusnutu formaciju teško su prolazili igrači Middlesbrougha te nisu kreirali niti jednu pravu priliku. Najbolju šansu u prvom dijelu imao je Hull kada je McBurnie u 45. minuti udarcem glavom pogodio gredu.

U nastavku susreta ponovno se igralo vrlo tvrdo i s najmanjim mogućim rizikom, ali je gol odluke ipak postignut. U 95. minuti je na ubačenu loptu Hirakawe loše reagirao golman Middlesbrougha Brynn koji nije uspio uhvatiti loptu već ju je samo odbio i to na nogu McBurnieja koji je pogodio za veliko slavlje navijača Hulla.

Cijelu utakmicu sigurno je Hullovu mrežu čuvao hrvatski reprezentativni vratar Ivor Pandur, a njegov je klub nakon 2017. godine izborio povratak u Premier ligu.

Na nogometnom terenu finalnu je utakmicu doigravanja inače izborio Southampton koji je u dva dvoboja s ukupnih 2-1 bio bolji od Middlesbrougha. No, naknadno je Engleska nogometna asocijacija kaznila Southampton i izbacila ga iz doigravanja zbog špijunaže koju je predstavnik tog kluba obavljao protiv polufinalnog suparnika.