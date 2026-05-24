Gledajte na SK: Šutalo s Ajaxom lovi plasman u Konferencijsku ligu

Podijeli :

Guliver Image

U nedjelju od 12 sati i 15 minuta na rasporedu je finale doigravanja nizozemske Eredivisie za plasman u pretkolo Konferencijske lige. Finale će se igrati u Volendamu iako je Ajax trebao biti domaćin na svojo Johan Cruijff areni. Međutim, zbog koncerata Harryja Stylesa će Utrecht ugostiti na stadionu koji prima manje od sedam tisuća ljudi.

Ajax je ovu sezonu odradio ispod svoje uobičajene razine pa su regularni dio sezone završili na petom mjestu. To je značilo da su prvi put nakon 36 godina u opasnosti propustiti europska natjecanja.

1990./1991. nisi igrali u Europi, a ove godine to mogu ponoviti ako u finalu izgube od Utrechta. Ajax u ovom susretu najvjerojatnije neće koristiti hrvatskog reprezentativnog stopera Josipa Šutala koji je posljednja dva susreta propustio zbog ozljede.

Pobjednik ovog doigravanja izborit će play-off Konferencijske lige te će morati odigrati samo jedan dvomeč kako bi osigurali jesen u Europi. U slučaju da Ajax slavi bio bi nositelj u toj fazi dok bi Utrecht sa svojim klupskim koeficijentom imao status nenositelja.

Nizozemski dvoboj za Europu možete gledati na Sport Klubu 8.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.