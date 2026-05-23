Kontroverza u Škotskoj: Celtic je osvojio ligu na velikoj sudačkoj grešci

xJamiexJohnstonx FIL-23440-0679 via Guliver Image

Prije tjedan dana odigrano je posljednje kolo škotskog Premiershipa u kojem je Celtic nakon drame stigao do pobjede od 2:1 protiv Heartsa. Tako su uspjeli osvojiti peti uzastopni naslov te su "preoteli" Heartsu priliku da prvi put nakon 66 godina podignu pehar pobjednika Škotske.

No, ta titula nije došla bez kontroverze. Kolo prije kraja Hearts je s 3:0 slavio protiv Falkirka dok je Celtic nakon velikog preokreta stigao do pobjede protiv Motherwella.

Međutim, to slavlje The Bhoysa stiglo je na sumnjiv način. Naime, Celtic je u 99. minuti zaradio kazneni udarac zbog igranja rukom domaćeg igrača.

Već tada je odluka bila sumnjiva jer se lopta od glave braniča odbila munjevitom brzinom, a snimka iz VAR sobe nije na pravi način pokazivala je li postojalo igranje rukom. Unatoč tome, kazneni udarac je dosuđen, a Kelechi Iheanacho zatim je pogodio za 3:2 i slavlje Celtica.

Dva tjedna nakon te utakmice sudački panel je odlučio da John Beaton nije trebao promijeniti odluku s terena. Škotski sudac prvotno je pustio da se igra nastavi te je nakon sugestije VAR sobe i kratkog pregleda snimke odlučio dosuditi kazneni udarac koji je omogućio Celticu pobjedu protiv Motherwella.

Ta pobjeda Celticu je omogućila da odlučuje o svojoj sudbini jer im je trebala bilo kakva pobjeda protiv Heartsa. Da su remizirali s Motherwellom, trebali bi u posljednjem kolu slaviti s tri gola razlike.