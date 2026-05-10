Marquez operiran, ostaje pitanje kada se vraća

Španjolac Jorge Martin na Apriliji pobjednik je Velike nagrade Francuske na stazi u Le Mansu u klasi MotoGP, pete utrke svjetskog prvenstva u motociklizmu.

Martinu je to bila prva MotoGP pobjeda nakon 588 dana, a za potpuni trijumf Aprilije pobrinuli su se njegovi momčadski kolege Talijan Marco Bezzecchi i Japanac Ai Ogura osvojivši drugo i treće mjesto.

Aktualni svjetski prvak u ovoj klasi Španjolac Marc Marquez uspješno je operiran u nedjelju u Madridu nakon subotnjeg pada. Marquez je doživio težak pad slomivši stopalo. Španjolac je od ranije imao problema i s ramenom, pa se odlučio za obje operacije zajedno.

“Liječnički tim je uspješno stabilizirao prijelom pete metatarzalne kosti vozačeve desne noge,” objavio je Ducati.

U ukupnom poretku vodi Bezzecchi sa 128 bodova, dok je Martin drugi s bodom nanje. Treće mjesto drži Talijan Fabio Di Giannantonio sa 84 boda.