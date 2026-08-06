Trener Ilvesa: Mi smo domaćinska momčad, a Rijeka je sjajno posložena momčad

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Igrače i stručni stožer finskog Ilvesa po dolasku na Krk dočekale su visoke temperature i toplinski val koji je pogodio Primorje. To je velika razlika u odnosu na znatno svježije ljetne uvjete u njihovom Tampereu.

Finska momčad na hrvatskom se primorju priprema za prvi susret 3. pretkola Konferencijske lige protiv Rijeke, koji će se odigrati na stadionu Rujevica.

“Jako smo zadovoljni što smo stigli do trećeg pretkola Konferencijske lige, gdje nas čeka vrlo kvalitetan suparnik i zanimljiva utakmica. Rijeka ima talentirane igrače, puno kvalitete i dobro je posložena momčad. Došli smo im otežati posao i nadmetati se. Poštujemo suparnika, ali nikoga se ne bojimo”, rekao je Camilo Speranza, urugvajski trener Ilvesa sa španjolskim državljanstvom.

“Risovi” iz Tamperea svoj su europski put započeli u prvom pretkolu Konferencijske lige. Prvo su izbacili Differdange iz Luksemburga, a potom su nakon izvođenja jedanaesteraca bili bolji od islandskog Stjarnana. Speranza je izjavio:

“Ilves je tradicionalno domaćinska momčad. Imamo navijače koji nas snažno podupiru i kod kuće se osjećamo dobro. Doma braniš sve što imaš. Želimo ostvariti dobar rezultat, onaj koji bi nam dao priliku na domaćem terenu, gdje možemo preokrenuti stvari. To znači pobjeda, remi ili čak minimalan poraz.”

“U Luksemburgu smo u prvoj utakmici odigrali neriješeno i onda slavili kod kuće. Na Islandu smo izgubili, ali smo kod kuće sve preokrenuli. Gajimo karakter koji u Finskoj zovu ‘sisu’, što podrazumijeva odlučnost, upornost, hrabrost i borbu, čak i kad se čini da je sve izgubljeno”, objasnio je Speranza i nastavio:

“Ova momčad pokazuje taj duh. Došli smo se boriti i onda završiti priču na našem terenu. Nismo došli samo se braniti. Imamo ekipu koja je jaka kad ima posjed i taj identitet želimo pokazati bez obzira na suparnika. Sve respektiramo, u domaćem prvenstvu i u Europi, ali nikoga se ne bojimo, to nije u DNK ove momčadi. Znamo da je ovo velik izazov i da je Rijeka zaista jaka, no vjerujemo u ono što radimo i u naš stil. Ostvarili smo dobre rezultate u posljednjih nekoliko tjedana, otkad sam preuzeo momčad.”

“Jasno je da je hrvatska liga važna u Europi, a Rijeka ima dobre igrače i privilegiju igrati u Europi. Vruće će biti svima, a travnjak je isti za obje momčadi. Dat ćemo sve od sebe i želimo s terena otići ponosni jer znamo da nas čeka uzvrat. Ne odlučujemo mi o vremenskim uvjetima, nego o tome kako ćemo se suprotstaviti suparniku. Vjerujem u svoju momčad i svoje igrače”, zaključio je Speranza.