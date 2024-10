Na današnji dan legendarni je Kolumbijac došao do svoje posljednje F1 pobjede u Williamsu

Podijeli :

Herc Borner by Guliver

Juan Pablo Montoya na današnji je dan 2004. ostvario četvrtu i posljednju pobjedu za BMW Williams nakon što je slavio s drugog startnog mjesta na stazi na kojoj je 2001. oduševio svijet Formule 1 pretjecanjem Michaela Schumachera u svom trećem F1 nastupu.

U sezoni u kojoj su Michael Schumacher i Ferrari istinski dominirali i pobijedili na 12 od prvih 13 utrka, Montoya se na savršen način oprostio od svoje prve F1 momčadi i donio im pobjedu u Brazilu, prvu te sezone i prvu od VN Njemačke 2003. gdje je također slavio Kolumbijac, donosi MaxF1.net.

Williams će iduću pobjedu čekati gotovo osam godina, do VN Španjolske 2012. kada će im pobjedu donijeti Pastor Maldonado što je i danas (2024.) posljednja pobjeda za momčad.

Barrichello je osvojio pole position (1:10.646), 0.204 sekundi ispred Montoye i 0.246 sekundi ispred Raikkonena. Barrichello je odustao na posljednjih devet utrka u Brazilu iako je nekoliko puta imao šansu za pobjedu.

Početni krugovi vozili su se u promjenjivim vremenskim uvjetima, a kasnije se utrka pretvorila u obračun Montoye i Raikkonena koji će 2005. u McLarenu biti momčadski kolege.

Pobjednik je bio Montoya nakon napete borbe kroz bokseve, a Raikkonen je završio sekundu iza pobjednika dok je Barrichello osvojio treće mjesto s 24 sekunde zaostatka i tako se prvi puta popeo na postolje na svojoj domaćoj utrci.

Montoya je odvozio i najbrži krug utrke (1:11.473), 0.089 sekundi brže od Raikkonena, a taj je rekord kruga u utrci stajao do 2017. kada ga je srušio Verstappen, a 2019. ga je još popravio Bottas (1:10.540).

“Jednostavno nevjerojatno! Prvi krugovi bili su teški jer sam izgubio nekoliko pozicija dok se gume još nisu zagrijale, ali tada sam imao više prijanjanja od ostalih,” rekao je Montoya.

“Utrku je odlučila dobra strategija, Sam Michael pozvao me u boks na gume za suho u pravom trenutku. Kasnije su donijeli još jednu dobru odluku i pozvali me kad je Kimi bio iza mene. Uspjeli smo me pustiti na stazu sekundu ispred njega.”

“Vidio sam da je iza mene i znao da ne smijem napraviti ni najmanju pogrešku! Fantastično je na ovakav način završiti ove četiri godine u Williams BMW-u. Želim se zahvaliti Franku i svima u momčadi.”

