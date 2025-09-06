Gasly produljio ugovor s Alpineom, evo i do kada

Podijeli :

Hasan Bratic/DeFodi Images via Guliver Images

Francuz Pierre Gasly produžio je ugovor s momčadi Alpine do kraja sezone 2028., objavila je u subotu francusko-britanska momčad Formule 1.

Ovaj sporazum “učvršćuje Alpineovo uvjerenje da je Pierre vozač koji će voditi momčad u novu regulatornu eru 2026. i dalje”, objavila je momčad uoči utrke Velike nagrade Italije ovog vikenda u Monzi.

“Produženje ugovora omogućit će Pierreu da provede šest sezona s momčadi”, dodaje se, dodajući da se momčadi pridružio 2023. godine.

Gasly, koji je debitirao u F1 2017. s Toro Rossom (kasnije AlphaTauri, a kasnije Racing Bulls), sudjelovao je u ukupno 168 Velikih nagrada, pobijedivši u utrci u Monzi 2020..

Alpine trenutno zauzima deseto i posljednje mjesto u poretku konstruktora nakon 15 od 24 Velike nagrade sezone. Tim se muči od 2022. godine, kada je na samom kraju sezone osigurao 4. mjesto u prvenstvu.

