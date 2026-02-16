Barcelona ostaje u kalendaru Formule 1, utrka će se održavati svake druge godine

Podijeli :

AP Photo/Joan Monfort via Guliver

Vodstvo Formule 1 potpisalo je ugovor o nastavku suradnje sa stazom Circuit de Barcelona-Catalunya koja tako ostaje u kalendarnu svjetskog prvenstva F1.

Barcelona će se izmjenjivati s Belgijom do 2032. godine. Barcelona će biti domaćin utrka 2028., 2030. i 2032., a belgijski Spa-Francorchamps 2027., 2029. i 2031. godine.

Ove godine obje staze će ugostiti formuli 1, Barcelona 14. lipnja, a Spa-Francorchamps 19. srpnja.

“Ova obnova ugovora rezultat je snažnog odnosa i bliske suradnje te predstavlja vrlo važan korak u daljnjoj konsolidaciji Katalonije kao ključnog igrača u međunarodnom kalendaru,” kazao je izvršni direktor Circuits de Catalunya Pol Gibert.

“Formula 1 generira ekonomski utjecaj veći od 300 milijuna eura po utrci, ali prije svega to je strateški događaj koji pomaže u projekciji Katalonije diljem svijeta kao zemlje sposobne za domaćinstvo vrhunskih sportskih natjecanja,” dodao je.

Potpisivanje ugovora komentirao je i izvršni direktor F1 Stefano Domenicali.

“Barcelona je nevjerojatan grad i navijači Formule 1 nas tamo uvijek dočekuju s toliko strasti, stoga sam oduševljen što ćemo nastaviti utrkivati ​​se na Circuit de Barcelona-Catalunya godinama koje dolaze.”