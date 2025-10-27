Bearman poslije utrke karijere: ‘Us**o sam se dok sam preticao Maxa’

Podijeli :

AP Photo/Moises Castillo via Guliver

Mladi Oliver Bearman bio je spektakularan na Velikoj nagradi Meksika, njegova hrabra i pametna vožnja okrunila je najbolji plasman njegove karijere - zauzeo je četvrto mjesto.

Na početku utrke popeo se za tri pozicije, a zatim je lijepo “profitirao” iz borbe između Maxa Verstappena i Lewisa Hamiltona kada je vrlo hrabro prestigao aktualnog prvaka za četvrto mjesto. Hamilton je također dobio kaznu od deset sekundi, pa je Bearman na kraju završio na trećem mjestu. Ipak nije uspio doći na postolje, jer se Verstappenova taktika jednog zaustavljanja isplatila.

POVEZANO VIDEO / Verstappen i Hamilton umalo završili s utrkom nakon međusobnog duela

Ali Bearman je uspio odoljeti napadima Oscara Piastrija u cilju, a prije toga i pokušajima Kimija Antonellija i Georgea Russella.

Nakon utrke bio je izuzetno iskren, kaže – bio je prestrašen do trenutka kada je prestigao Verstappena.

“Hamilton i Max su imali svoje bitke i ja sam od toga imao koristi. Iskreno, us**o sam se u trenutku kad sam bio pored Maxa, ali bilo je stvarno cool biti u toj poziciji s ljudima koje pratim otkad sam počeo gledao Formulu 1. A onda sam ga dugo imao u retrovizoru, najveći pritisak koji sam ikada imao u utrkama”, rekao je Bearman.

Zna da će ova utrka biti najbolja stvar koja se mogla dogoditi njegovom samopouzdanju:

“Max je bio iza mene, zatim Kimi, zatim George i na kraju Oscar. I nisu me mogli napasti. Dakle, danas smo napravili nešto ispravno.”

“Nisam očekivao da ću biti u borbi s njima, s najboljim bolidima ove sezone i u ovoj fazi moje karijere. Ali to mi je dalo sjajan osjećaj za budućnost i nadam se da će mi u nekom trenutku to postati normalno”, kaže Bearman.

I točno je znao kako će proslaviti:

“Hvatam prvi let kući i idem ravno u krevet.”

